なにわ男子・道枝駿佑、透明感あふれる“水光肌”披露「numbuzin」初TVCMで至近距離カット挑戦
【モデルプレス＝2026/05/13】なにわ男子の道枝駿佑がブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」初のTVCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇が、5月14日から放映される。
【写真】なにわ道枝の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル
本CMは、真っ白で清潔感あふれる空間に、道枝が爽やかに登場するシーンからスタート。カメラに向かって優しく語りかける「ねえ、君は何番？」という印象的なフレーズとともに、自分にぴったりのケアを数字で選べるナンバーズインならではの楽しさを表現している。
それぞれの肌悩みに寄り添う様子を、道枝の表情豊かなカットとともにテンポよく紹介。最大の注目ポイントは、道枝がシートマスクの穴からこちらを覗き込む、遊び心あふれる演出。まるで視聴者が実際にマスクを顔に貼っているような没入感のあるカメラワークで、「ひょっこり」道枝が現れるという、ドキッとするような展開に。最後は道枝の圧倒的な透明感あふれる“水光肌”とともに、「肌に、いい数字を。」という力強いメッセージで締めくくられる。
また、本CMのキーコピー「肌に、いい数字を。」には、複雑な成分名や商品名があふれる現代のスキンケア市場の中で、肌悩みに寄り添い、世界共通言語の“数字”を選ぶことで、分かりやすく肌に合ったソリューションを提供したいというナンバーズインのブランドの思いが込められている。道枝の視聴者に問いかけるような優しい表情を通じて、自分らしくなれるきっかけを提案する。
今回のCMは、白を基調としたLABO（研究所）をイメージしたセットで撮影が行われた。現場に道枝が登場すると、その場がパッと明るくなるような透明感に包まれ、撮影が始まると、まずは真剣な表情で台本に目を通し、監督と細部まで入念に打ち合わせを重ねる道枝。特に、本CMの見どころとなる「ねえ、君は何番？」という問いかけのフレーズでは、視聴者の心にそっと触れるような絶妙な響きを追求し、表情や声のトーンを何度も微調整する姿が印象的だった。
撮影の目玉である、シートマスクの穴からカメラを覗き込むカットでは、思わぬ苦戦を強いられる場面も。マスクのセット位置と、自身の顔が完璧に収まる角度を模索し、「あー、もう一回お願いします！」と自ら撮り直しを志願。何度も位置を調整しながら、ベストな見え方をストイックに追求していた。
一方で、モニターチェック中に見せる優しく微笑む表情や、ふとした瞬間の柔らかな雰囲気には、現場のスタッフも思わず釘付けに。特に「3番」の撮影シーンで、カメラを見つめる圧倒的なビジュアルが映し出されると、スタッフから「かっこいい……」と感嘆の声が漏れる一幕も。照明を跳ね返すほど自ら発光しているかのような、内側から潤いあふれる道枝の“水光肌”は、まさにブランドのコンセプトを体現。終始和やかかつ熱量の高い撮影現場となった。こだわり抜いたパックから「ひょっこり」顔を出すシーンと、その美しい肌の質感に注目だ。（modelpress編集部）
・道枝さんが一番「きまったな」と思うのは何番のときの表情ですか？
3番じゃないですかね。実際100点かどうかわからないですけど、それほど自信をもって（このCMを）お届けしたいという気持ちもあるので、誠意が伝わればいいなと思ってます。
・普段、numbuzin（ナンバースイン）をご愛用いただいていると思うのですがその製品に囲まれたスタジオはいかがでしたか？
すごいオシャレでした！シンプルなんですけど、こんなにもパックが並んでいるところは見たことがないので、すごく驚きました。
本当に（スタジオが）研究所っぽくて。バックに囲まれて撮するのは本当に肌が潤うんじゃないかっていうぐらい、癒された空間で、すごく楽しかったです。
・「マスクをつけてあげる」カットではかなり至近距離だったと思うのですがどんな気持ちで撮影に臨みましたか？
監督からは母が子を見守るような（母性のある）感じでというのをアドバイスいただいたので、それを意識して、微笑ましい顔でやらせていただきました。
パックの目のところから自分の顔が全部見える絶妙な感じだったので、アンテナを張るところが多くて、何回もチャレンジしてやっとできたので、すごく一安心しています。
・今年、道枝さんが「これだけは誰にも負けないナンバーワンになりたい！」と思うことは何ですか？
普段アイドルとして活動させていただいているので…「キラキラオーラ」と言うのは、誰にも負けたくないなと思いますね。
やっぱりそのためには、日ごろからスキンケアも大事だと思って。スキンケアの力も借りながら、内側から出るオーラとか、そういったオーラがなくなっていかないように、逆に増していくようにパックも使い続けたいですね。
・これから夏に向けて、numbuzin（ナンバーズイン）と共にどんな自分を目指していきたいですか？
ほんとに日ごろからお世話になっていて…夏は結構紫外線であったりとか日焼けもすごいすると思うのでバックに頼りながらちゃんとスキンケアをして、日差しにも負けないくらい、幸せなオーラを放ちたいなと思っています。
・そんな夏に向けておすすめのパックはどれですか？
4番です。やっぱり暑いんで。5番のビタミンと迷ったんですけれども、この4番にするとやっぱりひんやりするので。これで「今日暑かったな」という日とか、「汗をすごくかいた日」とかは、これで涼んでいただいて。スキンケアもできるので、これがぴったりかなと思います！
道枝さんの、誰もが思わず目を奪われるような「圧倒的な清潔感・透明感」は、まさにブランドが掲げる理想の肌を象徴する存在です。その唯一無二の魅力に加え、国内外の性別・世代を問わず多くの方々から絶大な支持を得ている道枝さんの姿は、韓国のみならず日本においても、あらゆる層の悩みをシンプルに、そして分かりやすく解決したいと願うナンバーズインのビジョンそのものを体現していると感じ、起用に至りました。
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ道枝の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル
◆道枝駿佑がブランドアンバサダー「numbuzin」初のTVCM
本CMは、真っ白で清潔感あふれる空間に、道枝が爽やかに登場するシーンからスタート。カメラに向かって優しく語りかける「ねえ、君は何番？」という印象的なフレーズとともに、自分にぴったりのケアを数字で選べるナンバーズインならではの楽しさを表現している。
また、本CMのキーコピー「肌に、いい数字を。」には、複雑な成分名や商品名があふれる現代のスキンケア市場の中で、肌悩みに寄り添い、世界共通言語の“数字”を選ぶことで、分かりやすく肌に合ったソリューションを提供したいというナンバーズインのブランドの思いが込められている。道枝の視聴者に問いかけるような優しい表情を通じて、自分らしくなれるきっかけを提案する。
今回のCMは、白を基調としたLABO（研究所）をイメージしたセットで撮影が行われた。現場に道枝が登場すると、その場がパッと明るくなるような透明感に包まれ、撮影が始まると、まずは真剣な表情で台本に目を通し、監督と細部まで入念に打ち合わせを重ねる道枝。特に、本CMの見どころとなる「ねえ、君は何番？」という問いかけのフレーズでは、視聴者の心にそっと触れるような絶妙な響きを追求し、表情や声のトーンを何度も微調整する姿が印象的だった。
撮影の目玉である、シートマスクの穴からカメラを覗き込むカットでは、思わぬ苦戦を強いられる場面も。マスクのセット位置と、自身の顔が完璧に収まる角度を模索し、「あー、もう一回お願いします！」と自ら撮り直しを志願。何度も位置を調整しながら、ベストな見え方をストイックに追求していた。
一方で、モニターチェック中に見せる優しく微笑む表情や、ふとした瞬間の柔らかな雰囲気には、現場のスタッフも思わず釘付けに。特に「3番」の撮影シーンで、カメラを見つめる圧倒的なビジュアルが映し出されると、スタッフから「かっこいい……」と感嘆の声が漏れる一幕も。照明を跳ね返すほど自ら発光しているかのような、内側から潤いあふれる道枝の“水光肌”は、まさにブランドのコンセプトを体現。終始和やかかつ熱量の高い撮影現場となった。こだわり抜いたパックから「ひょっこり」顔を出すシーンと、その美しい肌の質感に注目だ。（modelpress編集部）
◆道枝駿佑インタビュー
・道枝さんが一番「きまったな」と思うのは何番のときの表情ですか？
3番じゃないですかね。実際100点かどうかわからないですけど、それほど自信をもって（このCMを）お届けしたいという気持ちもあるので、誠意が伝わればいいなと思ってます。
・普段、numbuzin（ナンバースイン）をご愛用いただいていると思うのですがその製品に囲まれたスタジオはいかがでしたか？
すごいオシャレでした！シンプルなんですけど、こんなにもパックが並んでいるところは見たことがないので、すごく驚きました。
本当に（スタジオが）研究所っぽくて。バックに囲まれて撮するのは本当に肌が潤うんじゃないかっていうぐらい、癒された空間で、すごく楽しかったです。
・「マスクをつけてあげる」カットではかなり至近距離だったと思うのですがどんな気持ちで撮影に臨みましたか？
監督からは母が子を見守るような（母性のある）感じでというのをアドバイスいただいたので、それを意識して、微笑ましい顔でやらせていただきました。
パックの目のところから自分の顔が全部見える絶妙な感じだったので、アンテナを張るところが多くて、何回もチャレンジしてやっとできたので、すごく一安心しています。
・今年、道枝さんが「これだけは誰にも負けないナンバーワンになりたい！」と思うことは何ですか？
普段アイドルとして活動させていただいているので…「キラキラオーラ」と言うのは、誰にも負けたくないなと思いますね。
やっぱりそのためには、日ごろからスキンケアも大事だと思って。スキンケアの力も借りながら、内側から出るオーラとか、そういったオーラがなくなっていかないように、逆に増していくようにパックも使い続けたいですね。
・これから夏に向けて、numbuzin（ナンバーズイン）と共にどんな自分を目指していきたいですか？
ほんとに日ごろからお世話になっていて…夏は結構紫外線であったりとか日焼けもすごいすると思うのでバックに頼りながらちゃんとスキンケアをして、日差しにも負けないくらい、幸せなオーラを放ちたいなと思っています。
・そんな夏に向けておすすめのパックはどれですか？
4番です。やっぱり暑いんで。5番のビタミンと迷ったんですけれども、この4番にするとやっぱりひんやりするので。これで「今日暑かったな」という日とか、「汗をすごくかいた日」とかは、これで涼んでいただいて。スキンケアもできるので、これがぴったりかなと思います！
◆起用理由
道枝さんの、誰もが思わず目を奪われるような「圧倒的な清潔感・透明感」は、まさにブランドが掲げる理想の肌を象徴する存在です。その唯一無二の魅力に加え、国内外の性別・世代を問わず多くの方々から絶大な支持を得ている道枝さんの姿は、韓国のみならず日本においても、あらゆる層の悩みをシンプルに、そして分かりやすく解決したいと願うナンバーズインのビジョンそのものを体現していると感じ、起用に至りました。
【Not Sponsored 記事】