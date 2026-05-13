ユニ・チャームは5月12日、「育児における香りと記憶」に関する調査結果を発表した。調査は2026年4月2日〜4月3日、現在紙おむつ交換を実施、または紙おむつ交換を卒業した子育て経験のある20代〜40代の男女300名を対象にインターネットで行われた。○赤ちゃんの香りは"幸せと愛おしさ"を呼び起こす瞬間「育児の中で幸せを感じる瞬間」として、「手足に触れたとき(59.3%)」に次いで、「赤ちゃんの香りをかいだとき(49.0%)」を挙げた