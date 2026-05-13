環境の変化への適応や寒暖差などで、5月は心身のバランスを崩しやすい時期です。イライラしたり不安を感じたりする人は多いと思います。そんなときにはどのような食材を摂取するとよいのでしょうか。管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがイライラ＆不安の解消に役立つ食べ物です！朝にバナナを食べるのがよい理由とは？Q.「バナナ」は「幸せホルモン」セロトニンの材料となるトリプ