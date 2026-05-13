俳優の北川景子さん（39）が2026年5月9日、自身のXを更新。タイトなノースリーブのロングドレス姿を披露した。出演映画を告知北川さんは、「映画『未来』公開しました！」と自身が出演した作品について報告し、ノースリーブのロングドレスで微笑む姿と全身ショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#未来」「#映画未来_期待感想」「#Lanvin」「#MIKIMOTO」「#ChristianLouboutin」とコメントを添えている。インスタグラム