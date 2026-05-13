きょう(水)、午前中は晴れる所が多くなりますが、気温の上がる午後は天気の急変にご注意ください。朝はスッキリとした青空が広がりますが、早い所では昼前から雨雲や雷雲が湧き始めるでしょう。昼過ぎには東北南部から四国にかけて、雷の鳴る確率が非常に高く、市街地でも雷雨となるおそれがあります。晴れていても、急な強い雨や落雷、突風、ひょうなどにご注意ください。沖縄では梅雨の晴れ間となり、日差しが届きそうです。日中