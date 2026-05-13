ア・リーグ1位タイの14本塁打（5月5日時点）と、入団前の厳しい評価を覆したホワイトソックスの村上シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が、MLBでセンセーショナルな存在になっている。開幕戦から3試合連続で本塁打を放つと、4月17日（現地時間。以下同）のアスレチックス戦からは、球団タイ記録で、日本人では昨年の大谷翔平以来2人目となる55試合連続本塁打をマーク。5月5日の時点（以下成績は同）で、アーロン・ジャッジ（ニュ