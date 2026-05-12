サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位が12日に発表され、『ポムポムプリン』が1位となりました。また同時に、14の国・地域ごとの海外順位TOP5も発表されました。

中間順位の結果は、投票開始の4月9日午前11時〜5月6日午後11時59分までのWEB投票を集計した順位となっています。（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票を含む）

中間順位で1位となった『ポムポムプリン』は、海外でも人気に。中国大陸、台湾地区、シンガポール、韓国、アメリカ、ブラジル、イギリス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、スペインの11の国と地域で、暫定1位を記録しています。

また、香港地区の1位は『あひるのペックル』、フランスの1位は『シナモロール』となっています。

■海外順位でTOP5に入ったキャラクター

今回、全体の中間順位TOP20には入っていない、海外順位にランクインしたキャラクターに注目。X JAPANのYOSHIKIさんに憧れたハローキティが変身した姿の『yoshikitty』が、タイの1位にランクインしています。