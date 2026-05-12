◇セ・リーグ中日1─3DeNA（2026年5月12日横浜）中日は2連敗を喫し、借金は再び2桁10と後退した。先発した金丸夢斗投手（23）は5回2失点で3敗目。2回1死一、三塁で松尾に右前適時打を浴び先制点を献上。5回2死二塁で、蝦名に左前適時打され主導権を奪われた。打線も援護できなかった。9回2死満塁で阿部への押し出し死球で1点を返し、零敗阻止が、やっとだった。井上監督は、この日欠場した福永について、「大事を取