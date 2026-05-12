ファミリーマートは5月12日、「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」と「シーチキン 炊き込みごはん」(いずれも158円)を全国のファミリーマートで発売した。「シーチキン 炊き込みごはん」「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」(いずれも158円)昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとオトク」を目指した取り組みを行っている。今回、さらなる生活応援商品として、税別147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発