【ファミマ】1個158円のお手頃なおにぎりが登場 - 「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」「シーチキン 炊き込みごはん」の2種類
ファミリーマートは5月12日、「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」と「シーチキン 炊き込みごはん」(いずれも158円)を全国のファミリーマートで発売した。
「シーチキン 炊き込みごはん」「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」(いずれも158円)
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとオトク」を目指した取り組みを行っている。今回、さらなる生活応援商品として、税別147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発売した。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げたという。
「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」(158円)
鮭だしごはん 鮭マヨネーズは、醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすび。中には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っている。
「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」(158円
シーチキン 炊き込みごはんは、シーチキンや和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすびです。中にはほのかに甘いマヨソースが入っている。
なお、5月12日〜5月18日のAM5時〜AM11時限定で、おむすび2個とファミマルの対象のお茶(緑茶・麦茶・ジャスミン茶)を購入すると、税込118円引き、お茶分が実質無料になる「朝トク!キャンペーン」も実施している。
朝限定、おむすび2個とファミマルのお茶をセットで買うと対象のお茶が実質無料
「シーチキン 炊き込みごはん」「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」(いずれも158円)
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとオトク」を目指した取り組みを行っている。今回、さらなる生活応援商品として、税別147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発売した。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げたという。
鮭だしごはん 鮭マヨネーズは、醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすび。中には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っている。
「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」(158円
シーチキン 炊き込みごはんは、シーチキンや和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすびです。中にはほのかに甘いマヨソースが入っている。
なお、5月12日〜5月18日のAM5時〜AM11時限定で、おむすび2個とファミマルの対象のお茶(緑茶・麦茶・ジャスミン茶)を購入すると、税込118円引き、お茶分が実質無料になる「朝トク!キャンペーン」も実施している。
朝限定、おむすび2個とファミマルのお茶をセットで買うと対象のお茶が実質無料