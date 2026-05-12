◆パ・リーグ ロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）

日本ハムは最下位・ロッテを下し、３連勝で借金を１に減らした。先発の伊藤大海投手が７回６安打２失点（自責１）、６奪三振でリーグトップタイの４勝目をマークした。

新庄監督は、「いい勝ち方です。けど、やっぱ一、三塁で決めてほしかったね。あそこの１点、ものすごく大事な１点だったからね。色々失敗もあり、失敗もあり、失敗もあり。血管パチンってきそうになったけど、まあ良かった勝って」。１―０の３回１死一、三塁、矢沢がセーフティースクイズを失敗し、追加点を奪えなかった場面を挙げ、細かいミスが続いている点を指摘した。

チームは今季２度目の３連勝。しかし指揮官は、「１０（連勝）いったらもう。ね」と、さらなる高みを見据えた。敵地での３連勝には、「あんま関係ないですよ」としながらも、「エスコンでは勝つ雰囲気あるんですけどね。京セラの悪夢から離れたんで、ちょっとは楽だったかな」と、相性が悪かった京セラドームの悪夢を払拭（ふっしょく）したことを引き合いにいたずらっぽく笑っていた。