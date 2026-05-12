実業家・堀江貴文氏（53）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが経営するカニラーメン店「かにを」を巡る問題について私見を展開した。こめおはXで食品偽装疑惑について「中国産使ってます」と説明。インドネシア産やタイ産も使用しており、国産のソフトシェルクラブは供給量の面で難しいとした。能登産や加能ガニは使っておらず、北海道のオオズワイガニは