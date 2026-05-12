実業家・堀江貴文氏（53）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが経営するカニラーメン店「かにを」を巡る問題について私見を展開した。

こめおはXで食品偽装疑惑について「中国産使ってます」と説明。インドネシア産やタイ産も使用しており、国産のソフトシェルクラブは供給量の面で難しいとした。能登産や加能ガニは使っておらず、北海道のオオズワイガニは出汁に使用。誤情報によるグーグルのレビュー荒らしに対しては、事実確認を求めた。また、ラーメンはムスリム向けで今後は世界に挑戦したいと語っていた。

この件について、堀江氏は「こめをも国産礼賛勢に絡まれて可哀想だな。国産ソフトシェルクラブなんてそもそも超希少でキログラム単価5000円は下らない。大体キロあたり10匹前後なので原価で500円。そんなラーメン2000円で出して利益出るわけないだろよ」と投稿。

また「身内をかばうな」といったコメントが寄せられると、堀江氏は「こめを身内じゃないんだが笑。見たらわかるけどアカウントブロックしてるぞ俺」と返していた。