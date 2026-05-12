「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）ヤクルト・池山監督が試合後、わずか６球で負傷して緊急降板したヤクルトの先発・吉村の状態について説明した。「骨には異常がなかったと聞いてるんで一安心しています。あれだけ打球速度が速い打球が当たっていたので。当然痛い顔をしたのでこれは、と思ったけど大事に至らなくて良かったと思いますね」と話した。吉村は初回、先頭・高寺に先頭打者弾を被弾。１死後に佐藤輝