5月12日はナイチンゲールの誕生日ということから「看護の日」とされています。山口市の病院で「看護の日」にちなんだ体験イベントが開かれました。山口赤十字病院で開かれた「看護の日」のイベントでは、妊婦体験や血圧測定などの体験コーナーが設けられました。このイベントは山口赤十字病院が助け合いの心を伝えたいと毎年行っています。こちらは心臓マッサージやAEDを使った一次救命処置を体験できるコ