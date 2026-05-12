戸籍での性別表記をめぐる審判で大阪高裁は男女を区別する運用は憲法に抵触すると判断しました。 自分の性別を男と女のどちらでもないと認める京都府に本籍を置く「ノンバイナリー」の申立人は、戸籍の両親との続柄の記載を「長女」から「第一子」などに変更するよう求め、審判を起こしています。京都家裁は去年申し立てを退けたため、即時抗告していました。 大阪高裁は、5月の決定で抗告そのものは退けたものの、「戸籍