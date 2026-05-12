「巨人−広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島の右翼・二俣がアクシデントに呆然となった。三回２死。平山の定位置付近へのライナーに対して、捕球体勢に入ったが、照明が目に入ったのかよけるようにしてグラブを差し出した。しかし、捕球できずにボールはフェンスへ。一気に三塁打とされ、二俣はその場に膝をついて呆然とした。普段使用しない球場ならではのアクシデントとなった。床田が後続を断って事なきを得た