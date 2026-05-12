ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが、母の日に子どもたちが妻の女優・北川景子に贈ったカーネーションを披露した。ＤＡＩＧＯは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「母の日世界中のすべてのマザーにありがとう！！」と記し、シマエナガのキャラクターグッズと花瓶に挿した黄色いカーネーションの写真をアップ。ハッシュタグをつけて「＃母の日＃カーネーション＃黄色がママが