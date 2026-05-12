小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は13日が初日。12日は前検が行われた。ガールズケイリンの主役を務めるのは尾崎睦（41＝神奈川）。前回の松戸G1オールガールズクラシックでは決勝に進出（5着）。ティアラカップでも2着に食い込むなど底力を見せた。「松戸では決勝以外では自分の力を出せた。次の目標はパールカップ（岸和田）。松戸からは空いたし、しっかり調整できた」。目標は高いところに