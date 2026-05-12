来日中のアメリカのベッセント財務長官が、さきほど総理官邸を訪れ、高市首相と面会しました。中継です。ベッセント長官は、トランプ大統領から信頼が厚く、意見できるとされる数少ない閣僚です。高市首相としては、米中首脳会談を前に、日本の考えを改めて伝える機会になりました。面会は、午後4時からおよそ20分間行われました。面会後、ベッセント長官は「トランプ大統領の中国訪問も議論した」「日米間のパートナーシップは強