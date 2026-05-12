米国の権威ある雑誌『The Atlantic』の電子版に10日、次の見出しの記事が掲載された。「イランでのチェックメイト」チェックメイトとはチェスの用語で、キングが逃げ場のない王手（詰み）をかけられ、勝負が確定した状態をいうもので、記事の小見出しにはこうある。「ワシントンは、この戦争に敗北的帰結を覆すことも、制御することもできない」“世界経済を人質に取れる能力”を示したイラン筆者は、米国の保守派の代表的な論客で