aespa（エスパ）の2ndアルバム『LEMONADE』の先行配信シングル「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」が、5月11日（月）にリリースされ、ミュージックビデオも公開された。「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」は、壮大なシンセベースと重厚なフックが圧倒的な存在感を放つヒップホップ・ダンスナンバー。より強固になったaespaの成長を綴った歌詞を通じて、彼女たちの世界観の新たな章の幕開けを告げる