aespa、G-DRAGON参加の新曲「WDA」リリース。2ndアルバム『LEMONADE』先行シングル

aespa（エスパ）の2ndアルバム『LEMONADE』の先行配信シングル「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」が、5月11日（月）にリリースされ、ミュージックビデオも公開された。

「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」は、壮大なシンセベースと重厚なフックが圧倒的な存在感を放つヒップホップ・ダンスナンバー。より強固になったaespaの成長を綴った歌詞を通じて、彼女たちの世界観の新たな章の幕開けを告げる一曲となっている。さらに、G-DRAGONがフィーチャリングゲストとして、自身のラップパートの制作にも参加。aespaとの強烈なシナジーを生んでおり、爆発的な反響が期待されている。

また、公開された「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」のミュージックビデオは、現実とデジタルの境界が曖昧になり「真実」の証明が困難になった時代を背景としており、aespaの姿をしていながら、明らかに本人ではない存在たちが登場。その混乱と衝突の中で、自ら亀裂を突破し、自分たちの存在を再証明するaespaの姿が描き出されている。

aespaはデビュー当初から、仮想の自己である「ae-aespa」を世界観の主軸に置き、現実とデジタルの自我が共存するストーリーを構築してきた。今回のミュージックビデオでは、馴染みのあるイメージが果てしなくコピーされ、消費される現代の不安感を表現した演出で、オリジナルとコピー、現実と仮想の境界がぼやけた環境下で「何が本物なのか」という問いを突きつける内容となっている。

なお、aespaの2ndアルバム『LEMONADE』は、5月29日午後1時にリリースされる予定であり、フィジカル商品も予約受付中となる。日本限定盤（Japan Exclusive盤）の商品詳細や日本限定特典も発表されている。

「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」

またaespaは、メンバー個人でもファッションシーンでの存在感を高めている。KARINA（カリナ）はラグジュアリーゴルフブランド『MARK & LONA（マーク＆ロナ）』のブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーに就任し、新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編が公開された。さらにNINGNING（ニンニン）は、GUCCI（グッチ）の新たなグローバル・ブランドアンバサダーに起用されるなど、音楽シーンにとどまらない活動でも注目を集めている。

「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」ミュージックビデオ

【リリース情報】

aespa『LEMONADE - The 2nd Album』5月29日13時より配信スタート予定

Pre-add, Pre-save, Pre-orderhttps://aespa.lnk.to/LMNDDPu

Spotify Countdown Pagehttps://open.spotify.com/prerelease/41dOjZWsyiANKJRyLG5B8e

先行配信シングル「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」配信中

ストリーミング、ダウンロードhttps://aespa.lnk.to/WDAJPu