ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見する能力が高いため悪用されるリスクがあるとして発表されたAnthropicのAI「Claude Mythos」について、cURLの開発者であるダニエル・ステンバーグ氏が「誇大宣伝でただのマーケティング戦略だ」と一蹴しました。cURLをClaude Mythosに分析させたところ、他のツールより脆弱性発見数が多いということはなかったそうです。Mythos finds a curl vulnerability | daniel.haxx.sehttps://daniel.