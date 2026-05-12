菅沼菜々のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。福岡県糸島市で開催される国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」に参戦するために、車で長距離移動中の一コマを写真で投稿した。【写真】長距離移動で固まった身体をほぐす菅沼菜々菅沼は「広場恐怖症（パニック障害の一種）」のため、自力で脱出できない飛行機や新幹線での移動ができないというハンデを抱えている。そのため大会の開催地が九州であっても移動手段は父