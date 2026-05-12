九州まで車で移動中の菅沼菜々 休憩時間にお父さんとのストレッチが気持ちいい！
菅沼菜々のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。福岡県糸島市で開催される国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」に参戦するために、車で長距離移動中の一コマを写真で投稿した。
【写真】長距離移動で固まった身体をほぐす菅沼菜々
菅沼は「広場恐怖症（パニック障害の一種）」のため、自力で脱出できない飛行機や新幹線での移動ができないというハンデを抱えている。そのため大会の開催地が九州であっても移動手段は父親の運転する車となる。投稿で公開された写真は休憩時間に、父と娘が背中合わせでストレッチをしているシーンだ。最近の車は乗り心地が向上したとはいえ、長時間にわたりじっとしている身体には欠かすことのできない運動だ。写真を撮ったマネジャーも「移動日頑張ろう」と2人に、そして同乗する自分自身にも声をかけていた。投稿を見たファンからは「ナナちゃん頑張って」「日本一素敵な父と娘さんですね」「ストレッチ運動大事ですよね」「長距離移動ご安全に！」などのコメントが寄せられていた。「NTTドコモビジネスレディス」でツアー通算4勝目を挙げた翌週には今季初の予選落ちを喫してしまった菅沼だが、今週から心機一転。再び快進撃を見せてくれることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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