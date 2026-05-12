100円寿司チェーンの「はま寿司」は5月12日より、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「北海道水揚げ にしんの酢〆」同フェアでは、北海道根室産のニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産白エビなどを贅沢にかき揚げにした「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富山県産白えび使用)」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富