春の叙勲で大綬章を受章した人たちに天皇陛下から勲章が授与されました。親授式は午前10時半頃、宮殿・松の間で行われ、陛下は、高市総理大臣から勲章を受け取ると、今回最高位の旭日大綬章を佐藤勉・元総務大臣や橋本昌・元茨城県知事ら9人に手渡されました。陛下は、「長年、それぞれの務めに励まれ、国や社会のために、また人々のために尽くしてこられたことに対し、感謝いたします」と祝福し、外国人受章者にも英語で感謝を伝