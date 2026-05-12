台湾のGIGA-BYTE TECHNOLOGYは5月15日に、ゲーミングディスプレー「GIGABYTE GO27Q24G」を、正規代理店を通じて日本国内で発売する。価格はオープンで、実勢価格は7万9980円前後の見込み。●「リアルブラック光沢」が生む深い黒と鮮明さ「GIGABYTE GO27Q24G」は、27インチのフラットスクリーン（解像度：2560×1440）を採用したゲーミングディスプレー。応答時間0.03ms（GTG）、最大リフレッシュレート240Hzで動作する。パネ