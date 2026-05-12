【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ノックアウトボイスで歌謡界を席巻する真田ナオキが、本日5月12日放送の『うたコン』（NHK総合）に出演。最新曲「陽が沈む前に…」の作詞を手掛けたロックバンド、怒髪天の増子直純（Vo）との競演を繰り広げる。 ■対談動画では「陽が沈む前に…」を徹底解剖！熱い想いを語り尽くす 演歌・歌謡曲とロック、ジャンルの枠を超えた“異色コラボ”が実現。真田ナオキと増子直純の魂がぶ