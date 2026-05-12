真田ナオキ×増子直純（怒髪天）今夜、NHK『うたコン』で魂の競演！放送直後にスペシャル対談動画も公開

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ノックアウトボイスで歌謡界を席巻する真田ナオキが、本日5月12日放送の『うたコン』（NHK総合）に出演。最新曲「陽が沈む前に…」の作詞を手掛けたロックバンド、怒髪天の増子直純（Vo）との競演を繰り広げる。

■対談動画では「陽が沈む前に…」を徹底解剖！熱い想いを語り尽くす

演歌・歌謡曲とロック、ジャンルの枠を超えた“異色コラボ”が実現。真田ナオキと増子直純の魂がぶつかり合う、しびれるような熱狂のパフォーマンスに期待が高まっている。

また、放送直後の21時には、YouTubeにて増子直純をゲストに迎えたスペシャル対談動画がプレミア公開。「陽が沈む前に…」を徹底解剖し、両者が熱い想いを語り尽くす。

『うたコン』生放送の興奮そのままに、ふたりの熱すぎる想いを受け取ろう。

なお、真田ナオキは、5月13日に、Instagram、TikTok、YouTubeのオフィシャルアカウントを順に巡るリレー生配信を

実施。こちらも要チェックだ。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

05/12（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

※NHK大阪ホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：絢香、市川由紀乃、海援隊、木山裕策、King & Prince、真田ナオキ、鳥羽一郎、増子直純（怒髪天）、山川豊、速水けんたろう、茂森あゆみ、花田ゆういちろう、ながたまや、佐久本和夢、アンジェ

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

真田ナオキ

SINGLE「プルメリア ラプソディ／陽が沈む前に…」

2026.07.15 ON SALE

真田ナオキ

SINGLE「プルメリア ラプソディ／陽が沈む前に…」追撃盤

■イベント情報

『真田ナオキ生配信』

05/13（水）18:30～ Instagram

05/13（水）19:00～ TikTok

05/13（水）19:30～ YouTube

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/

怒髪天 OFFICIAL SITE

https://dohatsuten.jp/

真田ナオキ OFFICIAL SITE

https://www.naokisanada.com/