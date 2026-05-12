吉本新喜劇の千葉公平（50）鮫島幸恵（36）夫妻が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。タレントなるみ（53）が、千葉とナインティナイン岡村隆史（55）を説諭する一幕があった。番組では、千葉と鮫島の夫妻と、同じく吉本新喜劇の吉田裕（47）前田真希（46）という2組のおしどり夫婦が出演。夫婦ゲンカの話題になると、千葉が妻鮫島の外出中に、すでに鮫島が洗って乾燥まで終