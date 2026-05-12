吉本新喜劇の千葉公平（50）鮫島幸恵（36）夫妻が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。タレントなるみ（53）が、千葉とナインティナイン岡村隆史（55）を説諭する一幕があった。

番組では、千葉と鮫島の夫妻と、同じく吉本新喜劇の吉田裕（47）前田真希（46）という2組のおしどり夫婦が出演。

夫婦ゲンカの話題になると、千葉が妻鮫島の外出中に、すでに鮫島が洗って乾燥まで終えていた洗濯物を、そうと気づかずに再び洗濯して怒られたことを明かした。

この話に、岡村が「よかれと思って、何とか家の負担を減らそうと思ってやった結果…」と千葉をかばおうとした。

これに、なるみが「『よかれと思って』っていうのは、自分にとってよかれ、っていうことだと思うんです。やった後に、ほめられている自分に『よかれ』なんです。よかれという言葉は、自分にとってよかれじゃないですか」と指摘。思わず真顔でフリーズする岡村と千葉に、新喜劇座長のすっちー（54）が「刑事ドラマか？」とツッコんだ。

なるみはさらに、「千葉くん、よぎったでしょ？ ほめてもらっている自分」と千葉を追及。千葉は「よぎってました。何なら、もう（洗濯機を）回す前から、それを想像してしまっていました」と告白した。

なるみが「そうです。よかれと思っているのは、あなただけだったかもしれませんよ」と諭すと、千葉は「ありがとうございます」と神妙な表情で頭を下げ、すっちーが「なんやねん、これ！」と再びツッコんでいた。