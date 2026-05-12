【第8話】 5月12日 公開 第8話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月12日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第8話をチャンピオンクロスにて無料公開した。 第8話では、千太郎がグレーの制服をきた中学生にたかられていることを聞いた陽羽利が、彼を助けることを決める。一方、三蔵は鈴蘭近くで男と言葉を交わす。彼はかつて鈴蘭を沸かせた男で……。 なお、チャンピオ