Ｂ１リーグ西地区７位でシーズンを終えた広島ドラゴンフライズ。チームを支えた企業などのパートナーに向けた感謝の会を開きました。 １１日、平日の夜にもかかわらず約５００人が集まったパートナー感謝の会。キャプテンの上澤選手をはじめとした選手１４人や朝山ヘッドコーチらが登壇しました。 ２年連続チャンピオンシップ出場を逃すも、最後まで支えてくれたパート