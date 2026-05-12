セブン‐イレブン・ジャパンは、人気のカジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が監修する冷凍食品の第2弾として、「カプリチョーザ監修ライスコロッケ」（税込321.84円）を、12日より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。【写真】発売中の『カプリチョーザ監修トマトとニンニク』現在第1弾として、カプリチョーザの看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修トマトとニンニク」（税込354.24円）を販