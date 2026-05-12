高市早苗首相は12日、米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）などを悪用したサイバー攻撃への懸念を踏まえ、松本尚サイバー安全保障担当相に対策を検討するよう指示した。佐藤啓官房副長官が記者会見で明らかにした。