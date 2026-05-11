山口大学で11日から新入生を対象としたワンコイン朝食の提供が始まりました。ワンコイン朝食は今年入学した学生に朝食を摂る習慣を身につけてもらい、学業に専念できる生活リズムを整えてもらおうと毎年、ゴールデンウィーク明けのこの時期に提供されています。提供時間は午前8時から10時までで、11日はおよそ450食が用意されました。通常だと300円から360円するコロッケ朝定食・目玉焼き定食・納豆朝定食の3種類がど