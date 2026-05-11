京都府京田辺市の公立中学校で、新しい制服が導入されることになりました。形態は「パーカー」です。 京都府京田辺市にある市立田辺中学校。1947年創立で、全校生徒は1000人以上と京都府内で生徒数が最も多い公立中学校なのですが、いま取り組んでいるのが、制服の「アップデート」です。 今回、新たに導入が決まったのが…。 （京田辺市立田辺中学校家村隆宏校長）「このたび、“パーカー制服