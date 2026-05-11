広島ガスは2025年度の決算を発表し、「減収増益」となりました。一方、8月以降ガス料金が上がる見通しを示しました。広島ガスの2025年度の売り上げは約884億円で、前の年に比べ32億円減り、2年ぶりの減収となりました。暖冬によりガスの販売量が減ったことなどが要因です。経常利益は、業務効率化にともなう経費削減などにより、3年ぶりの増益です。中東情勢の影響については、原料の調達に問題はないとする一方、長期化への