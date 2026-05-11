霧島市の子どもたちが地元の川にアユの稚魚を放流しました。（霧島市川原小学校・児童）「じゃじゃーん」バケツの中で元気に泳ぐのはアユの稚魚です。霧島市の川原小学校では毎年、アユの稚魚を近くの検校川上流に放流しています。身近な自然環境を守ることや命の大切さについて考えてもらうことが目的です。（検校川漁業協同組合）「自分たちが放流した時の長さを覚えていてね。これくらいちっちゃいんだからね」（川