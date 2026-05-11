カターレ富山はきのうアウェーで愛媛と対戦。あと２試合を残し、西地区Ａグループの首位を確定させました。サッカーのＪ２・Ｊ３百年構想リーグ。Ｊ２のカターレ富山はきのう、アウェーで愛媛ＦＣと対戦しました。カターレは後半２４分。キムテウォン選手のシュートが相手キーパーにセーブされるも、最後は亀田選手が押し込み、先制点を決めます。さらに