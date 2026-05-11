人気音楽グループ「ケツメイシ」が、５月１１日、公式サイトを更新。ライブを訪れる観客へ「マナー」について、注意喚起を行いました。 【写真を見る】【 ケツメイシ 】 「迷惑行為が看過できない状況」ライブ観客へ注意喚起「会場内へのアルコール飲料の持ち込みは禁止です」「公のネタバレ行為は禁止しております」公式サイトでは「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音