物価高対策の一環として広島市で導入された『プレミアム付商品券』で、紙の申込みが始まるなか、11日、各区役所にはサポートセンターが開設されました。■宮脇 靖知 記者リポート「広島市の中区役所ではご覧のように、係りの人が直接申請のお手伝いをしていくれています。」11日、各区役所には窓口が開設され、午前中から利用者の姿がありました。広島市の『プレミアム付商品券』は、電子商品券と紙の2種類