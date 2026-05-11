〇ＪＸ金属 [東証Ｐ] 総額2500億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。調達資金は自己株式公開買付けの買付資金やフォーカス事業の成長投資に係る資金に充てる。 [2026年5月11日] 株探ニュース