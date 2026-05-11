岡山県倉敷市で11日「宿泊税」の導入を検討する会議が開かれ、市長に答申する骨子案が示されました。 「宿泊税」の導入や、その使い道を検討する4回目の倉敷市宿泊税検討委員会です。 これまでの議論で委員会は、宿泊税を導入した場合の使い道として「市の魅力の向上」「観光振興」「受け入れ環境の充実」を3つの柱としています。 今回、これまでの議論を踏まえて「地域との共生を考えた観光振興が重要」であ