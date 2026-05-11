タリーズコーヒーが、初めてアイスクリームをモチーフとした新商品「チョコミントシェイク」と「クッキー＆クリームシェイク」が13日より発売される。GW明けから気温が上昇する時期に合わせ、“ブレイクタイムを楽しんでほしい”という思いを込めて開発したという。13日の発売を前に、編集部は『タリーズコーヒー 5月の新商品発表会』に参加し限定ドリンクを一足先に味わってきた。【比較写真】ザクザクのクッキーが増量！「もっ