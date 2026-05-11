【新作レポ】タリーズ初“アイスクリーム”モチーフ「チョコミントシェイク」＆「クッキー＆クリームシェイク」一足先に飲んできた
タリーズコーヒーが、初めてアイスクリームをモチーフとした新商品「チョコミントシェイク」と「クッキー＆クリームシェイク」が13日より発売される。GW明けから気温が上昇する時期に合わせ、“ブレイクタイムを楽しんでほしい”という思いを込めて開発したという。13日の発売を前に、編集部は『タリーズコーヒー 5月の新商品発表会』に参加し限定ドリンクを一足先に味わってきた。
【比較写真】ザクザクのクッキーが増量！「もっと！クッキー＆クリームシェイク」
近年、アイスクリーム市場でも熱狂的なファンが多い“チョコミント”。タリーズでも以前から挑戦したいフレーバーだったというが、好みが分かれる味でもあるため、商品化には慎重だったという。今回は市場の盛り上がりに加え、昨年“チョコミント”を題材にした楽曲が話題になるなど、幅広い世代に浸透してきた流れを受け、初めて発売に踏み切った。
実際に「チョコミントシェイク」を飲むと、まず印象的だったのがミントの色味。開発担当者によると、何度も試作を重ね、“思わず写真を撮りたくなるような色”を目指したという。鮮やかすぎず、やさしい青みのある絶妙なカラーで、チョコミントに対してネガティブな印象を持つ人にも手に取りやすい見た目に仕上げた。
味わいは、ミントの爽快感を感じつつも刺激は強すぎず、ほどよい甘さとのバランスが特徴。開発時には“ちょうどいいミント感”に特にこだわったといい、後味はすっきり。チョコミント好きはもちろん、普段あまり選ばない人でも飲みやすい印象だった。SNSでは発表直後から好意的なコメントが多く寄せられ、期待の高さもうかがえた。
さらに「もっと！チョコミントシェイク」は、ミント感を増量した仕様。通常版よりも後味のスーッと抜ける爽快感が強く、より刺激的なミント感を求める人向けの1杯となっていた。
一方、「クッキー＆クリームシェイク」は、世代を問わず愛される定番フレーバーを再現したドリンク。ひと口飲むと、クリーミーな甘さが広がり、まるでアイスクリームをそのままシェイクにしたようなデザート感が楽しめる。
ポイントは、ザクザクとしたクッキーの食感。しっとり系ではなく、しっかり存在感のある食感がアクセントになっており、飲み進めるたびに満足感がある。それでいて甘さは重すぎず、Tallサイズでも最後まで飽きずに飲めるバランスに仕上がっていた。
「もっと！クッキー＆クリームシェイク」は、さらにクッキーを増量。ザクザク感がより際立ち、スイーツ感覚を存分に楽しめる仕様になっている。
■商品概要 価格はすべて税込
・「チョコミントシェイク」Tallのみ／750円
・「クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／750円
・「もっと！チョコミントシェイク」Tallのみ／790円
ミント感をアップした増量版。より爽快な味わいが特徴。
・「もっと！クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／790円
クッキーを増量し、ザクザク食感をさらに楽しめる仕様。
近年、アイスクリーム市場でも熱狂的なファンが多い“チョコミント”。タリーズでも以前から挑戦したいフレーバーだったというが、好みが分かれる味でもあるため、商品化には慎重だったという。今回は市場の盛り上がりに加え、昨年“チョコミント”を題材にした楽曲が話題になるなど、幅広い世代に浸透してきた流れを受け、初めて発売に踏み切った。
実際に「チョコミントシェイク」を飲むと、まず印象的だったのがミントの色味。開発担当者によると、何度も試作を重ね、“思わず写真を撮りたくなるような色”を目指したという。鮮やかすぎず、やさしい青みのある絶妙なカラーで、チョコミントに対してネガティブな印象を持つ人にも手に取りやすい見た目に仕上げた。
味わいは、ミントの爽快感を感じつつも刺激は強すぎず、ほどよい甘さとのバランスが特徴。開発時には“ちょうどいいミント感”に特にこだわったといい、後味はすっきり。チョコミント好きはもちろん、普段あまり選ばない人でも飲みやすい印象だった。SNSでは発表直後から好意的なコメントが多く寄せられ、期待の高さもうかがえた。
さらに「もっと！チョコミントシェイク」は、ミント感を増量した仕様。通常版よりも後味のスーッと抜ける爽快感が強く、より刺激的なミント感を求める人向けの1杯となっていた。
一方、「クッキー＆クリームシェイク」は、世代を問わず愛される定番フレーバーを再現したドリンク。ひと口飲むと、クリーミーな甘さが広がり、まるでアイスクリームをそのままシェイクにしたようなデザート感が楽しめる。
ポイントは、ザクザクとしたクッキーの食感。しっとり系ではなく、しっかり存在感のある食感がアクセントになっており、飲み進めるたびに満足感がある。それでいて甘さは重すぎず、Tallサイズでも最後まで飽きずに飲めるバランスに仕上がっていた。
「もっと！クッキー＆クリームシェイク」は、さらにクッキーを増量。ザクザク感がより際立ち、スイーツ感覚を存分に楽しめる仕様になっている。
■商品概要 価格はすべて税込
・「チョコミントシェイク」Tallのみ／750円
・「クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／750円
・「もっと！チョコミントシェイク」Tallのみ／790円
ミント感をアップした増量版。より爽快な味わいが特徴。
・「もっと！クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／790円
クッキーを増量し、ザクザク食感をさらに楽しめる仕様。