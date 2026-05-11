北陸新幹線は11日午後1時半すぎ、小松駅と加賀温泉駅の間の架線に農業用のビニールが引っ掛かったため、金沢駅と敦賀駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、先ほど午後4時前に運転を再開しました。この影響で、一部の列車に大幅な遅れが出ています。