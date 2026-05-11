【モデルプレス＝2026/05/11】TRFのDJ KOOが5月10日、自身のInstagramを更新。家族との母の日ディナーの様子を公開した。【写真】64歳人気DJ「とっても幸せな空間」母＆娘との豪華母の日ディナー◆DJ KOO、妻＆娘との母の日ディナー披露DJ KOOは「我が家26回目の母の日！！家族でお祝いディナー！」と添え、妻と娘との3ショットを投稿。花束を手にした妻を中央に、娘とDJ KOOが並んで笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。3